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13 июня, 06:05

BetBoom и FURIA: прогноз и ставка на серию за выход на IEM Cologne Major 2026

Алексей Буланов
FL4MUS.
Фото HLTV

Прогноз и ставка на матч BetBoom — FURIA 13 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды идут 2-0, и победитель Bo3 досрочно выходит в плей-офф. Пара получается на редкость равной: BetBoom во главе с Boombl4 на ходу и уже обыграла The MongolZ и Falcons, а FURIA уверенно прошла B8 и MOUZ, поймав свою игру. У бразильцев выше потолок, но в 2026-м они нестабильны, тогда как BetBoom проводит дисциплинированную стадию. Учитывая близость уровня и серьезность ставки в виде прямой путевки, серия вполне может дойти до третьей карты.

Рекомендуемая ставка: тотал карт больше 2.5

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