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14 июня, 23:55

Falcons обыграла NaVi и пробилась в плей-офф IEM Cologne Major 2026

Алексей Буланов
NiKo.
Фото HLTV

Team Falcons под руководством karrigan победила в центральном матче четвертого раунда Stage 3 на IEM Cologne Major 2026, обыграв Natus Vincere со счетом 2:1 и с результатом 3-1 пробившись в плей-офф на Lanxess Arena. Звездный состав Falcons дожал именитого соперника в трехкарточной серии. Для NaVi (2-2) поражение стало болезненным, но не фатальным: украинцев ждет решающий матч за последнюю путевку в плей-офф. Falcons же продолжает мейджор в числе сильнейших.

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