Vitality — MOUZ: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Одна из ярких вывесок третьего раунда Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 — Team Vitality против MOUZ, обе команды идут со счетом 1-1. Победитель Bo3 выйдет на 2-1 и приблизится к плей-офф, проигравший опустится к 1-2. Начало — в 18.00 по московскому времени. Главный фаворит турнира Vitality сенсационно уступила 9z в прошлом раунде и теперь обязана реабилитироваться. MOUZ уверенно прошла Legacy, но затем уступила FURIA. Для Vitality это шанс вернуться на победную дорогу, а для MOUZ — возможность громко заявить о себе. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.