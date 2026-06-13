CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

Сегодня, 05:54

Aurora — G2: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Алексей Буланов
huNter-.
Фото HLTV

В третьем раунде Stage 3 на IEM Cologne Major 2026 встречаются Aurora и G2 — обе со счетом 1-1. Победитель Bo3 выйдет на 2-1 и приблизится к плей-офф, проигравший опустится к 1-2. Начало — в 15.30 по московскому времени. Aurora приятно удивляет на стадии и считается одной из самых стабильных команд швейцарки, хотя в прошлом раунде уступила Team Spirit. G2 во главе с NiKo неудачно стартовала, проиграв Falcons в овертайме, но затем выправила положение. Очная встреча определит, кто сделает шаг к плей-офф. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Дональд Трамп был футболистом — в военной академии. Играл рядом с мексиканцами и продержался всего один сезон
«Самый важный матч в жизни». Свечников и Дорофеев обменялись дублями, «Каролина» в шаге от Кубка Стэнли
Три удаления в матче открытия, аресты в Мексике, флаг России на стадионе во время церемонии, волевая победа Кореи. Что происходило на ЧМ-2026 в ночь с 11 на 12 июня 
США сбили несколько иранских БПЛА на подлете к Ормузскому проливу
Неймар не примет участия в первом матче сборной Бразилии на ЧМ-2026
На Камчатке вулкан выбросил пепел на высоту 9 км
Популярное видео
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: Драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: Драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

FUT — фаворит в матче на вылет против B8 на IEM Cologne Major 2026

G2 — фаворит в матче против Aurora на IEM Cologne Major 2026
Новости
RSS RSS
Все новости