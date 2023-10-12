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Сегодня, 14:28

Победитель The International 2023 получит всего 1,3 миллиона долларов

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Эмблема The International.
Фото Valve
Таблица с подсчетами.
Фото softraitor
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Сегодня стартует главный турнир по Dota 2 — The International. Мы не раз рассказывали о печальных сборах, связанных с непопулярностью нового компендиума — и с тех пор ничего не поменялось. Призовой фонд турнира не составил и трех миллионов долларов.

Таблица с подсчетами.
Фото softraitor

А это значит, что и призовые будут более чем скромными. Используя проценты с предыдущего турнира пользователи Reddit подсчитали, что победитель увезет домой 1,3 миллиона долларов — вроде бы немалая сумма, но не идущая ни в какое сравнение с 18,2 миллионами, которые два года назад выиграла Team Spirit.

Папич. Папич будет комментировать The International 2023 — впервые за долгое время

Команды, которые займут малопочетные, но все еще призовые 17-20 места, и вовсе получат всего 7000 долларов — вряд ли хватит даже на билеты.

Источник: Reddit
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