Победитель The International 2023 получит всего 1,3 миллиона долларов

Сегодня стартует главный турнир по Dota 2 — The International. Мы не раз рассказывали о печальных сборах, связанных с непопулярностью нового компендиума — и с тех пор ничего не поменялось. Призовой фонд турнира не составил и трех миллионов долларов.

Таблица с подсчетами. Фото softraitor

А это значит, что и призовые будут более чем скромными. Используя проценты с предыдущего турнира пользователи Reddit подсчитали, что победитель увезет домой 1,3 миллиона долларов — вроде бы немалая сумма, но не идущая ни в какое сравнение с 18,2 миллионами, которые два года назад выиграла Team Spirit.

Команды, которые займут малопочетные, но все еще призовые 17-20 места, и вовсе получат всего 7000 долларов — вряд ли хватит даже на билеты.