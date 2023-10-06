Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 21:04

S1mple жестко раскритиковал Counter-Strike 2

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Counter-Strike 2.
Фото Valve
Александр s1mple Костылев.
Фото BLAST
1/2


Александр s1mple Костылев жестко высказался о новой Counter-Strike в своих соцсетях.

Александр s1mple Костылев.
Фото BLAST

«Я могу точно сказать, что если вы хотите стать профессиональным игроком в CS 2, у вас еще есть три месяца. Не играйте в эту (очень плохую) игру, ждите патчей», — написал Костылев в социальных сетях.

Что конкретно не устроило главного снайпера NAVI — неизвестно, так как никаких подробностей парень не дал.

Counter-Strike 2. Запуск Counter-Strike 2 стал самым успешным в истории Valve

Всеобщий релиз Counter-Strike 2 состоялся 28 сентября.

1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Самсонова победила латвийку Остапенко и вышла в полуфинал турнира в Пекине
«Могу только позавидовать успешности Загитовой». Траньков — о работе ведущим и тренером
В Харькове сообщили о взрывах в центральной части города
Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил о разряде плотника
Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с терактами в Хомсе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Жафяров не играет в «Ак Барсе». Кто будет тренером «Трактора»?
Анвар Гатиятулин уволен из «Трактора»
Николас Мелош — новый защитник «Салавата»
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
СКА проиграл «Сочи»
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
«Аль-Таи» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смесь славянской мифологии и народного фольклора — показали трейлер игры о сказках Старой Руси

Watch Dogs стала самой незаслуженно обруганной игрой в истории
Новости
RSS RSS
Все новости