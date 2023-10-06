S1mple жестко раскритиковал Counter-Strike 2



Александр s1mple Костылев жестко высказался о новой Counter-Strike в своих соцсетях.

Александр s1mple Костылев. Фото BLAST

«Я могу точно сказать, что если вы хотите стать профессиональным игроком в CS 2, у вас еще есть три месяца. Не играйте в эту (очень плохую) игру, ждите патчей», — написал Костылев в социальных сетях.

Что конкретно не устроило главного снайпера NAVI — неизвестно, так как никаких подробностей парень не дал.

Всеобщий релиз Counter-Strike 2 состоялся 28 сентября.