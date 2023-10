В Cyberpunk 2077 появилась легендарная BMW из Most Wanted

BMW M3 GTR, классический автомобиль из оригинальной Need for Speed: Most Wanted, появился и в Cyberpunk 2077. Правда, добавили его не разработчики, а мододел-любитель, но выглядит машина все равно вполне пристойно.

У этого же автора хватает и других модов — от футуристического транспортного средства из «Бегущего по лезвию» до Chevrolet Impala 1967 года выпуска.