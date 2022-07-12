Чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42-1) не понимает, почему абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-2) ведет себя враждебно.

«Почему между мной и Канело испортились отношения? Я даже не знаю, — сказал Головкин в интервью Boxing Scene. — Может быть, сработали побочные эффекты тех веществ, что у него в организме? Я отношусь к бою с ним как к спортивному мероприятию, ничего личного. Мне сложно понять, почему он говорит все эти слова перед боем».

Ранее Альварес заявил, что он ненавидит Головкина, назвал его лицемером и пообещал завершить его карьеру.

Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.

Альварес и Головкин дрались дважды. В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года на «Ти-Мобайл Арена», судьи вынесли ничейный вердикт (118-110, 115-113, 114-114). Во втором бою, который прошел 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 115-113).