Владимир Хрюнов: «Имя Дениса Лебедева в мировом боксе соизмеримо с именем Роя Джонса»

Российский промоутер Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от боя россиянина Дениса Лебедева и южноафриканца Табисо Мчуну. Бой проведут бой за титул WBC Silver в первом тяжелом весе пройдет 21 декабря в красноярском Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Для 40-летнего россиянина, который ранее владел поясами WBA и IBF в этом дивизионе, предстоящий поединок станет первым после возобновления карьеры.

— Я бы на месте Дениса не возвращался, но для всех нас, в частности для меня, это большое счастье — у нас будет возможность посмотреть бой Дениса Лебедева вживую, — приводит слова Хрюнова пресс-служба Федерации бокса России. — Он вместе с Александром Поветкиным является первопроходцем нашего профессионального бокса. До их появления российские боксеры были оппонентами в Англии, Германии и так далее. И когда мы начинали с ними работать, то поставили одну задачу — стать чемпионами мира. Денис Лебедев этого достиг. Он, помимо того, что выигрывал чемпионские титулы, является прекрасным человеком, отцом, семьянином. И его очередной бой — большое событие для российского и мирового спорта.

У меня есть договоренность с Денисом на то, что я не даю прогнозы на его поединки. Но могу сказать, что Денису будет непросто. Для Мчуну бой с Лебедевым — красная тряпка. Как в свое время Денис боксировал против Роя Джонса-младшего. Думаю, имя Дениса Лебедева в мировом боксе соизмеримо с именем Роя Джонса.

Сейчас Мчуну спит и видит, как бы нокаутировать легенду и помчаться в сторону американских каналов. А Денис будет культурен, вежлив и, надеюсь, беспощаден.