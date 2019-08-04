В Петергофе проходит церемония прощания с Максимом Дадашевым

В воскресенье утром в морге Николаевской больницы Петергофа проходит церемония прощания с российским боксером Максимом Дадашевым, который скончался в США 23 июля после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

На месте около двухсот человек, в числе которых друзья, родственники и просто поклонники боксера.

В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Максимом Дадашевым pic.twitter.com/6AP3jLHLDb — Бокс/ММА (@boxing_mma_se) August 4, 2019

В Петергофе состоялась церемония прощания с боксером Максимом Дадашевым pic.twitter.com/cr798VSuSI — Спорт-Экспресс (@sportexpress) August 4, 2019

Вдова боксера Дадашева: "Когда Макс впал в кому, мне даже не позвонили"