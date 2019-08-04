09:53 | Бокс — Профессиональный

В Петергофе проходит церемония прощания с Максимом Дадашевым

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В воскресенье утром в морге Николаевской больницы Петергофа проходит церемония прощания с российским боксером Максимом Дадашевым, который скончался в США 23 июля после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

На месте около двухсот человек, в числе которых друзья, родственники и просто поклонники боксера.

 

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