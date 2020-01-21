Умар Кремлев: «Бетербиев проведет следующий бой в Канаде»

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев проведет бой против китайца Мэн Фаньлуна в Канаде. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

— Бой пройдет в Канаде, этот вопрос уже решен. А следующий бой Бетербиева мы планируем организовать в России, — сказал Кремлев. (Михаил Потапов)

Поединок запланирован на 28 марта. В активе 35-летнего россиянина 15 побед (15 — досрочных) и ни одного поражения. Мэн Фальлун (31 год) одержал 16 побед (10 нокаутом) и ни разу не проиграл.