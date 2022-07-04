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Томас Хирнс: «Я бы преподал Пакьяо хороший урок бокса»

Томас Хирнс считает, что смог бы нокаутировать бывшего чемпиона мира Мэнни Пакьяо
Давид Хачатрян
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Один из сильнейших боксеров 1980-х, победивший 14 боксеров за титул чемпиона мира в пяти весовых категориях Томас Хирнс (61-5) считает, что смог бы нокаутировать бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8).

«С Пакьяо был бы неплохой бой, — сказал Хирнс в интервью Ring Magazine. — Он, наверное, попытался бы со мной сблизиться, а я бы боксировал до тех пор, пока не отыскал возможность его нокаутировать. Думаю, я бы преподал ему хороший урок бокса.

Пакьяо и Мейвезер хорошие бойцы, но взгляните на тех, кто в мое время был в моей весовой категории. Я бы устроил им ад. Им бы пришлось сокращать дистанцию и быть готовыми выдержать кучу ударов. Я никому просто так не позволял подойти и ударить меня».

Хирнс завершил боксерскую карьеру в 2006 году, победив Шеннона Ландберга техническим нокаутом в 10 раунде.

Пакьяо завершил боксерскую карьеру осенью 2021 года и объявил, что будет баллотироваться на пост президента страны.

Бокс
Мэнни Пакьяо
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