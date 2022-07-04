Сауль Альварес признался, почему ненавидит Головкина

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-2) считает, что чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42-1) пытается строить из себя хорошего парня.

«Спросите Калеба Планта, меняю ли я манеру ведения боя, когда мне не нравится мой соперник. Я начинаю тренироваться с другим настроем, использую гнев в свою пользу. Головкин в этом плане хуже Планта. Плант говорит то, что он думает, а Головкин — лицемер. У него нет яиц. Таких людей я ненавижу больше всего».

Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.

Альварес и Головкин дрались дважды. В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года на «Ти-Мобайл Арена», судьи вынесли ничейный вердикт (118-110, 115-113, 114-114). Во втором бою, который прошел 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 115-113).