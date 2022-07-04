Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон неожиданно признался, что три года тюрьмы, проведенные за изнасилование, были лучшим временем его жизни.

«В тюрьме я со всеми ладил. Те три года моей жизни, что я провел за решеткой, были лучшими в моей жизни, — сказал Тайсон в подкасте The Pivot. — Там у меня не было денег, но было нечто более важное — мир и покой. Когда у тебя нет душевного спокойствия, деньги ничего не значат. Чтобы контролировать свою жизнь, тебе нужно обладать спокойствием и здравомыслием. Иначе никак.

В тюрьме я продолжал тренироваться. Каждый день бегал по 13-15 километров, а ночью еще четыре часа наматывал круги по камере. Делал прыжки и отжимания. Когда я попал за решетку, то весил 129 килограммов. Когда вышел из-под заключения, то весил 98 килограммов».

10 февраля 1992 года Майк Тайсон был признан виновным в изнасиловании и приговорен к шести годам тюрьмы, из которых он отсидел три.