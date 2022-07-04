Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 12:41

Майк Тайсон: «Годы в тюрьме — лучшее время в моей жизни»

Майк Тайсон неожиданно признался, что три года тюрьмы были лучшим временем его жизни
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон неожиданно признался, что три года тюрьмы, проведенные за изнасилование, были лучшим временем его жизни.

«В тюрьме я со всеми ладил. Те три года моей жизни, что я провел за решеткой, были лучшими в моей жизни, — сказал Тайсон в подкасте The Pivot. — Там у меня не было денег, но было нечто более важное — мир и покой. Когда у тебя нет душевного спокойствия, деньги ничего не значат. Чтобы контролировать свою жизнь, тебе нужно обладать спокойствием и здравомыслием. Иначе никак.

В тюрьме я продолжал тренироваться. Каждый день бегал по 13-15 километров, а ночью еще четыре часа наматывал круги по камере. Делал прыжки и отжимания. Когда я попал за решетку, то весил 129 килограммов. Когда вышел из-под заключения, то весил 98 килограммов».

10 февраля 1992 года Майк Тайсон был признан виновным в изнасиловании и приговорен к шести годам тюрьмы, из которых он отсидел три.

Бокс
Майк Тайсон
1
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Помните Даниила Квята из «Формулы-1»? Теперь он нужен Америке и будет выступать в NASCAR
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джей Опетайя победил Майриса Бриедиса и стал новым чемпионом IBF
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости