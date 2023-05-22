Тедди Атлас допустил роспуск судейской комиссии после боя Ломаченко и Хейни

Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас заявил, что судья Дэйв Моретти, который увидел победу Девина Хейни (30-0) в бою с Василием Ломаченко (17-3) со счетом 116-112, должен пояснить, как он вел счет.

«Я могу смириться с двумя оценками [счетом 115-113], но не со 116-112. Кто-то сказал мне, что Дэйв Моретти отдал десятый раунд Хейни, — приводит слова Атласа BoxingScene. — Если это правда, то он должен предстать перед комиссией, чтобы объяснить это. Если комиссия Невады не вызовет Моретти и не заставит его объяснить, почему он отдал 10-й раунд Хейни, тогда мы должны подать петицию о роспуске комиссии. Мне нужно узнать, на деньги ли налогоплательщиков работает комиссия Невады. Если да, то граждане должны встать на уши».

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.