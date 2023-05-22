Девин Хейни: «Пришлось проявить выдержку, чтобы одержать победу над Ломой»

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0) поблагодарил Василия Ломаченко (17-3) за бой.

«Машаллах! 30-0 пришлось проявить выдержку, чтобы одержать победу! Спасибо Ломе и его команде за предоставленную возможность! Альхамдулиллах!» — написал Хейни в Twitter.

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.