Сын Цзю: «У Ломаченко украли победу»

Австралийский проспект первого среднего веса и сын Кости Цзю (31-2) Никита (5-0) считает, что Василий Ломаченко (17-3) победил Девина Хейни (30-0).

«Это было ужасно. Мне очень жаль Ломаченко. Я чувствую, будто у него украли победу. Я был бы удовлетворен ничьей», — сказал Цзю в интервью Sporting News Australia.

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.