Сын Цзю: «У Ломаченко украли победу»
Сын Кости Цзю Никита считает, что Ломаченко победил Хейни
Австралийский проспект первого среднего веса и сын Кости Цзю (31-2) Никита (5-0) считает, что Василий Ломаченко (17-3) победил Девина Хейни (30-0).
«Это было ужасно. Мне очень жаль Ломаченко. Я чувствую, будто у него украли победу. Я был бы удовлетворен ничьей», — сказал Цзю в интервью Sporting News Australia.
Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.
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