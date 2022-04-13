Российский боксер Максим Бабанин прокомментировал подготовку к бою против Рейнальдо Чарона на турнире PRAVDA15.

«У меня три боя в профи. Следующий с кубинцем будет четвертым. Это будет хорошая проверка на прочность. Если пройду Чарона, то можно дальше на что-то в боксе рассчитывать. Кубинская школа — сильная школа. Поэтому для меня это хорошая проверка», — цитирует Бабанина РЕН ТВ.

Бой состоится 15 апреля. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Главным событием турнира PRAVDA станет бой Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари.