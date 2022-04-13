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«Это будет хорошая проверка на прочность». Боксер Бабанин — о бое против кубинца Чарона

Боксер Бабанин высказался перед поединком против кубинца Чарона
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Российский боксер Максим Бабанин прокомментировал подготовку к бою против Рейнальдо Чарона на турнире PRAVDA15.

«У меня три боя в профи. Следующий с кубинцем будет четвертым. Это будет хорошая проверка на прочность. Если пройду Чарона, то можно дальше на что-то в боксе рассчитывать. Кубинская школа — сильная школа. Поэтому для меня это хорошая проверка», — цитирует Бабанина РЕН ТВ.

Бой состоится 15 апреля. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Главным событием турнира PRAVDA станет бой Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари.

Источник: https://ren.tv/news/sport/962880-babanin-nazval-svoi-boi-s-kubintsem-charonom-proverkoi-na-prochnost
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