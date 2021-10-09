Дмитрий Пирог: «Фьюри выйдет на бой против Уайлдера с внутренним доминирующим настроем»

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Дмитрий Пирог поделился ожиданиями от боя между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по версиям WBC/The Ring.

«Сложно сказать, кто одержит победу. У меня есть ощущение, что лучше к этому бою готов Тайсон Фьюри. Это тяжелый вес, может быть панч. Но Фьюри перетерпел тяжелые удары в перовом бою. Также он еще и выровнял бой. Фьюри морально одолел противника. Поэтому есть предположение, что Фьюри выйдет с внутренним доминирующим настроем на бой», — сказал Пирог в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Бой пройдет в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena в ночь на 10 октября, начало — около 7.00 (мск). Его покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».