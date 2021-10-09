Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился ожиданиями от боя между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по версиям WBC/The Ring.

«Отдаю предпочтение Фьюри. Думаю, он сможет выиграть этот бой. Во-первых, он выиграл последний бой. Это психологическое преимущество. Также считаю, что он более разносторонний боксер, который сможет собраться и поменять рисунок, если что. Фьюри технически лучше подготовлен», — сказал Тищенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Бой пройдет в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena в ночь на 10 октября, начало — около 7.00 (мск). Его покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».