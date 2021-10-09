Брудов дал прогноз на поединок Уайлдера с Фьюри
Российский боксер Валерий Брудов поделился ожиданиями от предстоящего боя между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по версиям WBC/The Ring.
«Я не буду оригинален. Мне тоже кажется, что Фьюри предпочтительнее в этой паре. Хоть Уайлдер и обладает прекрасным сильным ударом, поэтому неожиданности могут быть всегда, но почему-то кажется, что Фьюри будет лучшим в этом бою.
Считаю, что Фьюри очень грамотный боксер и делает выводы из своих ошибок. Я думаю, что к этому бою он еще лучше будет», — приводит слова Брудова РЕН ТВ.
Бой пройдет в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena в ночь на 10 октября, начало — около 7.00 по московскому времени.
Бой Уайлдера и Фьюри покажет телеканал РЕН ТВ. Видеотрансляция также будет доступна на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/889392-fiuri-budet-luchshim-bokser-brudov-o-boe-tsyganskogo-korolia-i-uaildera
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