Брудов дал прогноз на поединок Уайлдера с Фьюри

Российский боксер Валерий Брудов поделился ожиданиями от предстоящего боя между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по версиям WBC/The Ring.

«Я не буду оригинален. Мне тоже кажется, что Фьюри предпочтительнее в этой паре. Хоть Уайлдер и обладает прекрасным сильным ударом, поэтому неожиданности могут быть всегда, но почему-то кажется, что Фьюри будет лучшим в этом бою.

Считаю, что Фьюри очень грамотный боксер и делает выводы из своих ошибок. Я думаю, что к этому бою он еще лучше будет», — приводит слова Брудова РЕН ТВ.

Бой пройдет в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena в ночь на 10 октября, начало — около 7.00 по московскому времени.

Бой Уайлдера и Фьюри покажет телеканал РЕН ТВ. Видеотрансляция также будет доступна на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».