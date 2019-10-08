Новым соперником Усика станет Уизерспун

Американский боксер супертяжелого веса Чазз Уизерспун станет соперником украинца Александра Усика. Он заменит Тайрона Спонга, который провалил допинг-тестирование, сообщает boxingscene.com.

Бой между Усиком и Уизерспуном пройдет 12 октября в Чикаго (США).

Ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил, что соперником боксера точно не будет россиянин Александр Устинов.

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