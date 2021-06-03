Непобежденный российский боксер избил девушку в Москве

Российский боксер Арутюн Аветисян избил девушку в Москве из-за оскорбления в свой адрес, информирует Telegram-канал 112.

Как отмечается, Аветисян случайно встретил свою знакомую в магазине. В процессе общения девушка оскорбила спортсмена, назвав его больным, из-за чего он, со слов пострадавшей, начал ее душить, а после достал нож и угрожал расправой. Также, как утверждает девушка по имени Алжанат, спортсмен несколько раз ударил ее по лицу.

Сейчас сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка.

Аветисяна одержал 13 побед (восемь — нокаутом) в 13 поединках на профессиональном ринге.

Последний бой он провел в мае 2019 года и победил аргентинца Сесара Эрнана Рейносо.