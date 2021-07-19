Мурат Гассиев: «Мне до Саши Поветкина далеко»

Боксер Мурат Гассиев рассказал о том, является ли он главной надеждой России в супертяжелом весе после ухода Александра Поветкина, который завершил карьеру в июне.

«Стараюсь об этом не думать, — сказал Гассиев в интервью «СЭ». — Делаю свою работу, боксирую, стараюсь побеждать. Это уже дело зрителей, которые за мной наблюдают, но я думаю, что до Саши мне еще далеко. Во-первых, он олимпийский чемпион и он с очень хорошими соперниками боксировал. Я не могу себя с ним сравнивать. Но, если предстоит, то постараюсь достичь его уровня».

В следующем бою, который состоится 22 июля в Москве на арене «Динамо», Гассиев сразится с немцем Михаэлем Валлишем. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

На счету 27-летнего Гассиева 27 побед и 1 поражение. У его 35-летнего визави — 22 победы и 4 поражения.