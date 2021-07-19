Валлиш решил не раскрывать свою стратегию на поединок с Гассиевым

Немецкий боксер Михаэль Валлиш не стал делиться своим планом на поединок против россиянина Мурата Гассиева.

«Я в отличной форме, — цитирует немца РЕН ТВ 19 июля. — Очень хорошей. Я потерял 20 килограммов, все это результат моих тренировок в течение последних шести месяцев, я считаю, что я в отличном состоянии.

Стратегия на бой? Это секрет! Шучу, я уже говорил раньше, у меня и моего тренера есть стратегия, но вы все увидите, уже когда я буду на ринге.

Поединок Гассиева и Валлиша состоится 22 июля в Москве на волейбольной арене «Динамо». РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.