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Валлиш решил не раскрывать свою стратегию на поединок с Гассиевым

20:41
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Немецкий боксер Михаэль Валлиш не стал делиться своим планом на поединок против россиянина Мурата Гассиева.

«Я в отличной форме, — цитирует немца РЕН ТВ 19 июля. — Очень хорошей. Я потерял 20 килограммов, все это результат моих тренировок в течение последних шести месяцев, я считаю, что я в отличном состоянии.

Стратегия на бой? Это секрет! Шучу, я уже говорил раньше, у меня и моего тренера есть стратегия, но вы все увидите, уже когда я буду на ринге.

Поединок Гассиева и Валлиша состоится 22 июля в Москве на волейбольной арене «Динамо». РЕН ТВ покажет его в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/859295-vallish-derzhit-v-sekrete-svoi-geimplan-pered-boem-s-gassievym

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Евгений Петров все материалы автора

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