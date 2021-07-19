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Гассиев прокомментировал поединок Усика против Джошуа

18:06
Александр Усик и Мурат Гассиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александр Усик и Мурат Гассиев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский боксер Мурат Гассиев поделился мыслями о возможном бое украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа.

«Всегда интересно, когда встречаются два олимпийских чемпиона, — сказал Гассиев «СЭ», комментируя бой Усика против Джошуа. — Отличное событие для мирового бокса. Я думаю, что его можно сравнить с боем Кличко и Поветкина. Это очень резонансное событие. Будет очень интересно посмотреть».

«Я не могу называть кого-то сильным соперником, а кого-то — слабым. Джошуа — олимпийский чемпион, а это уже о многом говорит. Он выигрывал у Владимира Кличко, был чемпионом мира, и его нельзя ни в коем случае называть слабым боксером. У каждого есть свое мнение, и я считаю его одним из сильнейших тяжеловесов в мире», — добавил Гассиев.

22 июля телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Гассиева с немцем Михаэлем Валлишем за пояс WBA Asia в супертяжелом весе. Поединок пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо».

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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