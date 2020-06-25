Липинец проведет поединок с Абдукахоровым за титул чемпиона мира IBF
25 июня 2020, 10:16
Российский боксер Сергей Липинец проведет бой за титул чемпиона мира по версии IBF с Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана. Об этом сообщил менеджер россиянина Алекс Вайсфельд.
«Липинец в сентябре проведет бой за титул IBF против Абдукахорова», — сказал Вайсфельд.
В активе 31-летнего Липинца 16 побед (12 нокаутом) и одно поражение. На счету 26-летнего Абдукахорова 17 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения.
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