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Липинец проведет поединок с Абдукахоровым за титул чемпиона мира IBF

25 июня 2020, 10:16
Сергей Липинец (слева). Фото AFP
Сергей Липинец (слева). Фото AFP

Российский боксер Сергей Липинец проведет бой за титул чемпиона мира по версии IBF с Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана. Об этом сообщил менеджер россиянина Алекс Вайсфельд.

«Липинец в сентябре проведет бой за титул IBF против Абдукахорова», — сказал Вайсфельд.

В активе 31-летнего Липинца 16 побед (12 нокаутом) и одно поражение. На счету 26-летнего Абдукахорова 17 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8810355

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