Липинец проведет поединок с Абдукахоровым за титул чемпиона мира IBF

Российский боксер Сергей Липинец проведет бой за титул чемпиона мира по версии IBF с Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана. Об этом сообщил менеджер россиянина Алекс Вайсфельд.

«Липинец в сентябре проведет бой за титул IBF против Абдукахорова», — сказал Вайсфельд.

В активе 31-летнего Липинца 16 побед (12 нокаутом) и одно поражение. На счету 26-летнего Абдукахорова 17 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения.