Кожевников назвал украинцев «глупыми» из-за отказа показывать бой Усика и Джошуа

Бывший советский хоккеист Александр Кожевников прокомментировал отсутствие трансляции боя Александра Усика и Энтони Джошуа на украинском телевидении.

«Глупые люди, видно, что у них политика на первом месте. Усик сам из Симферополя, хорошо относится к России, не полез в политику. Он молодец, но из-за этого его бой и не транслировали на Украине. И здорово, что на российском телевидении комментировал бой депутат Госдумы Николай Валуев. Пускай только его на Украине и слушают. Там люди сами себе создают проблемы», — сказал Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также заслуженный мастер спорта СССР поделился впечатлениями от победы Александра Усика над Энтони Джошуа.

«Я был уверен, что Усик победит. Сейчас он у нас самый сильный боксер, это было видно. Джошуа тяжеловатый, он физически больше, и руки у него длиннее, но Усик обладает такой техникой, какой нет ни у кого в мире на данный момент. Он мне напоминает Костю Цзю, оба резкие боксеры. Усик выбрал правильную тактику, было на него приятно смотреть», — добавил Кожевников в интервью «СЭ».

Транслировал поединок Александра Усика и Энтони Джошуа в России телеканал РЕН ТВ. Одним из комментаторов стал депутат Госдумы РФ Николай Валуев.