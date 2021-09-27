Эдди Хирн считает, что второй бой Усика и Джошуа пройдет не в Киеве.

Британский промоутер Эдди Хирн считает, что реванш между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа вряд ли пройдет в Украине. Ожидается, что он состоится в феврале.

«Бой в Украине? Это крайне маловероятно, — цитирует Хирна Boxing News 24. — Украина — не лучший вариант для февраля. Мы поработаем над тем, чтобы прибыль была максимальной. Украина — это крайне маловероятно. Думаю, более вероятно, что он пройдет в Великобритании».

Ранее Усик заявил, что хочет провести реванш в Киеве на НСК «Олимпийский».