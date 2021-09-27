Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Эдди Хирн считает, что второй бой Усика и Джошуа пройдет не в Киеве.

16:34
Теги:

Британский промоутер Эдди Хирн считает, что реванш между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа вряд ли пройдет в Украине. Ожидается, что он состоится в феврале.

«Бой в Украине? Это крайне маловероятно, — цитирует Хирна Boxing News 24. — Украина — не лучший вариант для февраля. Мы поработаем над тем, чтобы прибыль была максимальной. Украина — это крайне маловероятно. Думаю, более вероятно, что он пройдет в Великобритании».

Ранее Усик заявил, что хочет провести реванш в Киеве на НСК «Олимпийский».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
У Магкеева выявлен разрыв крестообразных связок
«Урал» — «Арсенал»: Шалимов намерен победить в битве аутсайдеров
Слуцкого и Сайманова после матча с «Динамо» не пустили в раздевалку «Рубина»
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
1
Офсайд