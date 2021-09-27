Кличко и Шевченко поздравили Усика с победой над Джошуа
00:44
Бывший украинский боксер Виталий Кличко и экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравили Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа.
«Бой закончился, мы выиграли», — сказал Шевченко.
«Мы не зря переживали — и все получилось», — добавил Кличко.
Поединок в тяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей. Усик стал новым чемпионом мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.
На счету 34-летнего Усика 19 побед без поражений, у 31-летнего Джошуа 24 победы при двух поражениях.
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