Кличко и Шевченко поздравили Усика с победой над Джошуа

Бывший украинский боксер Виталий Кличко и экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравили Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа.

«Бой закончился, мы выиграли», — сказал Шевченко.

«Мы не зря переживали — и все получилось», — добавил Кличко.

Поединок в тяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей. Усик стал новым чемпионом мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.

На счету 34-летнего Усика 19 побед без поражений, у 31-летнего Джошуа 24 победы при двух поражениях.