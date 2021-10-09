Президент World Total Kombat Federation Владимир Хрюнов рассказал, что ожидает победы Деонтея Уайлдера в его поединке с Тайсоном Фьюри.

«Я ожидаю победы Деонтея Уайлдера, потому что это было бы логично с точки зрения бизнеса, — цитирует Хрюнова РЕН ТВ. — Ну и мотивации самого Уайлдера. Ну и сама развязка: английский корабль и две пробоины в течение одного месяца. Хотя при этом Тайсон Фьюри — мой друг. У него есть знаменитый костюм, который состоит из большого количества портретов людей, которые прославили бокс. Там есть и мой портрет».

Он рассказал, что уже предупредил Фьюри о том, что ему надо быть осторожным в этом бою.

«Мы недавно с ним разговаривали. Я ему сказал: «Будь, пожалуйста, осторожнее. Все не будет так просто, как в предыдущие разы», — отметил он.

Хрюнов добавил, что Уайлдер проиграл прошлый бой, поэтому будет полон сомнений. Если он сможет пройти этот рубеж и взять все в свои руки, то шансы его увеличиваются.

«Уайлдер, он будет в себе очень сильно сомневаться, потому что он разгромно проиграл предыдущий бой. Эту точку надо будет ему пройти, чтобы дальше вести бой. Тайсон Фьюри, наоборот, расслаблен. И он думает, что все будет очень просто. Хотя я считаю, что будет бой с очень непредсказуемым результатом», — отметил Хрюнов.

При этом он заявил, что предчувствие подсказывает ему победу Уайлдера.

«Я бы не говорил, что в этом поединке есть фаворит. У меня какое-то третье предчувствие. Весь бой. Уайлдеру нужно пройти определенную точку, начать действовать первым. Ему нужно будет начать бой, вести результативные атаки», — сказал Хрюнов.

Напомним, Уайлдер сразится с Фьюри в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе. Поединок в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

В их прошлом бою, который состоялся в феврале 2020 года, победу техническим нокаутом одержал Фьюри.