О третьем поединке Тайсона Фьюри против Деонтея Уайлдера невозможно говорить в отрыве от того, что произошло в двух предыдущих боях. Была ничья. И был нокаутированный Уайлдер в реванше.

Есть две версии истории. Простая и сложная. Простая заключается в том, что Деонтей Уайлдер проиграл второй бой Тайсону Фьюри потому, что был хуже как боксер, примитивен, предсказуем и психологически сломан. В подтверждение вам — результат боя, нокаут в 7 раунде — и фотографии Фьюри с высунутым языком, которым он пытался достать до струйки крови вытекающей из уха человека, считавшегося самым опасным панчером в этом дивизионе.

Почему тогда первый бой был таким равным и Фьюри дважды поднимался с настила, причем пока он лежал — выглядело все так, будто уже и не встанет? Ну, потому что Фьюри уходил из бокса на два с половиной года, растолстел до 180 кг, чуть не сошел с ума, злоупотреблял всеми видами опасных веществ и препаратов, а затем ему понадобилось полгода и два боя, чтобы привести себя в более или менее приличную форму. Видели, как олененок Бэмби учится ходить? Вот такими были первые шаги Фьюри по настилу ринга после той паузы. Это все делает его возвращение еще более легендарным. Но совершенно точно в первом бою с Уайлдером это был не тот великий и ужасный Король всех цыган, всего лишь 2/3 от его формы и возможностей.

Не такое простое объяснение того, что было в реванше заключается в том, что Деонтей не был похож сам на себя. Не из-за того, что костюм для выхода на ринг был слишком тяжелым, что тренер Марк Бриланд якобы добавил ему в воду мышечные релаксанты (!), а затем преждевременно (!!) выбросил полотенце в бою, потому что был в сговоре с командой соперника. Это абсурд. Но абсурд удобен, чтобы скрыть неприятную или неудобную правду. Например, правду о том, что Уайлдер был травмирован, выходя на этот бой. И его команда знала об этом. Или о том, что в его жизни творились какие-то странные вещи, объясняющие последующее сумасшествие. Почему нет? Уайлдер проигрывает, кто-то хорошо поднимается на ставках, а затем будет еще и третий бой. Вот вам третий бой.

И вот давайте представим себе, что не было этого второго боя, где чемпион мира с убийственным ударом был раздавлен, уничтожен — морально и физически. Давайте исходить из того, что это был плохой день в офисе. Есть два тяжеловеса, предположительно в лучшей форме в своей жизни, и никто из них не собирается проигрывать. Ведь, по большому счету, на это и надеются все, кто планирует смотреть бой.

Удар Уайлдера по-прежнему нельзя пропускать. Тайсону Фьюри по-прежнему нельзя отдавать пространство и время для того, чтобы подумать. Ни один из них не должен действовать предсказуемо. И рассчитывать на то, что противник будет почему-то не в лучшем состоянии. Примерно об этом и говорил Фьюри: «Я надеюсь, он припасет что-то получше к этому бою, потому что в прошлый раз было расстройство. Я готовился к войне, а получилось одностороннее избиение».

В таких случаях обычно меняют тренерский штаб. Проводят ребрендинг, меняют образ. Просто чтобы было что-то для прессы — и можно было бы продать публике историю. Не обязательно скандально, как это было у Деонтея, но все же. Вот только примерно все, кто хоть что-то знает о боксе, сочли довольно глупой идею сменить в тренерском штабе олимпийского чемпиона, чемпиона мира и тактически Марка Бриланда на Малика Скотта, которого сам Уайлдер нокаутировал за раунд. Да, они друзья — очень давно.

Но что Малик знает о боксе? Ну, он проигрывал не худшим из бойцов. Кроме Деонтея это были Дерек Чисора и Луис Ортис. Он сам был неудобным, проводил иногда довольно отвратительные бои. Скотт не обладал какими-то уникальными навыками, но старался драться умно. В спаррингах он часто смотрелся гораздо интереснее — я помню его с Поветкиным в Москве, например. Но Малик Скотт вряд ли спаррингует с Уайлдером. Он читает книжки, слушает оперу, пьет модный кофе, помогает своей подружке писать картины маслом, загружает видео для взрослых на OnlyFans, Если Уайлдер победит с таким тренером, это будет совершенное безумие.

Но безумие, вроде как, это специализация Тайсона Фьюри. Кажется, мы забыли, как он запрягал себя в цыганскую повозку, попадал апперкотом себе же в лицо в бою, переодевался в Бэтмена, звал психиатра. Но кто вам сказал, что чемпион мира должен быть абсолютно нормальным, ролевой моделью и вообще приятным человеком? Он должен быть рок-звездой. А они все слегка не в себе. Может, внутренние демоны будут их силой и преимуществом, а может быть — уничтожат. Это самый лучший на свете театр. И, как писал Хэмингуэй, никакая охота не похожа на охоту за человеком. Затем в письме речь зашла об охоте на слонов — и о рыбалке.

«Ты пришел бы в восторг, если бы рыба выскакивала на тебя с «томми-ганом» или же прыгала по кубрику с мечом на носу», — обращался он к своему приятелю. Пожалуй, это вполне себе эквивалент того, что нас ждет в эти выходные. Безумная охота.