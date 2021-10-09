Отец Томми Фьюри обещает разорвать сына на куски бамбуковой палкой, если он не победит Джейка Пола
Отец Томми Фьюри Джон Фьюри предупредил, что разорвет сына на куски бамбуковой палкой, если ему не удастся в боксерском поединке победить Джейка Пола.
Отец Томми Фьюри Джон Фьюри предупредил, что разорвет сына на куски бамбуковой палкой, если ему не удастся в боксерском поединке победить Джейка Пола.
«Томми Фьюри прилетел в США, чтобы оказать поддержку Тайсону Фьюри. Все идет к тому, что он [Томми] подерется с этим парнем Джейком Полом. Тайсон сказал, что, если Джейк Пол победит его, ему придется сменить фамилию — что он и должен сделать. Если он не сможет победить Джейка Пола, я сам разнесу его на куски бамбуковой палкой», — сказал Фьюри talkSPORT.
Томми Фьюри — младший сводный брат чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, который в ночь на 10 октября в Вегасе проведет трилогию с Деонтеем Уайлдером.
На счету 22-летнего Томми 7 побед в 7-ми поединках.
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