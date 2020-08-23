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Канделаки сравнила Поветкина с Рокки

12:15
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала победу Александра Поветкина над американцем Диллианом Уайтом.

40-летний россиянин в пятом раунде отправил соперника в нокаут и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

«Саша Поветкин исполнил Рокки в бою с Диллианом Уайтом и стал временным чемпионом мира по версии WBC! Поветкин никогда не избегал боев с самыми сильными соперниками. Разве судьба могла не вознаградить его за смелость, трудолюбие и упорство?» — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что следующим соперником Поветкина станет победитель поединка Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер.

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