Бой Папина против Макабу номинирован на «Бой года» по версии WBC

Бой российского боксера первого тяжелого веса Алексея Папина против южноафриканца Илунги Макабу претендует на звание «Бой года» по версии WBC. Поединок года определят путем голосования на официальном сайте Всемирного боксерского совета.

Также были номирированы еще пять поединков: Эррол Спенс — Шон Портер, Джермелл Чарло — Тони Харрисон, Джош Тейлор — Реджис Прогрейс, Жан Паскаль — Баду Джек и Энтони Диррелл — Авни Йылдырым.

Бой Папин — Макабу состоялся в августе прошлого года в Челябинске и стал главным событием на турнире RCC Boxing Promotions. Макабу одержал победу раздельным решением судей. Встреча с Папиным стала для него первой защитой титула WBC Silver, который он завоевал в противостоянии с другим российским боксером Дмитрием Кудряшовым.

24 августа 32-летний спортсмен подтвердил статус единственного претендента на титул чемпиона мира WBC, а 31 января завоевал звание чемпиона мира по версии WBC, победив Михала Чеслака.