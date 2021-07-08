Бетербиев: «Бой с Канело интересен, но ему нужен пояс в моем весе»

Чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев не исключает, что в будущем может сразиться с одним из лучших боксеров современности Саулем Альваресом по прозвищу Канело.

«Знаете, я днями и ночами не мечтаю об этом поединке, но мне интересны в боксе больше, наверное, титулы, — сказал Бетербиев «СЭ». — Выиграть пояса — это для меня больше интересно, чем бой с Канело или Майком Тайсоном. Хотел бы сперва пройти вот этот путь — собрать пояса, а если у нас сложится с ним [Канело] бой, то я не буду против. Мне было бы интересно, если бы у него был пояс в моем весе. Почему, когда у него был пояс, они не хотели со мной боксировать? Тогда я был бы более мотивирован, чем сейчас».

Статистика непобежденного Бетербиева состоит из 16-ти досрочных побед. У Канело 56 побед, 2 ничьи и 1 поражение.