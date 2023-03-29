Джонсон пообещал преподать Дацику урок бокса

Американский боксер Кевин Джонсон рассказал, что преподаст Вячеславу Дацику урок бокса в рамках турнира «Боксерский клуб РЕН ТВ».

«Я преподам ему урок бокса. Я дам ему самый лучший урок Мухаммеда Али. Надеру ему задницу так, как никто еще не видел. Все произойдет быстро, стремительно и так много, что никто не поймет, какой удар что делает», — цитируте Джонсона РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Джонсона пройдет в Москве 31 марта. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.