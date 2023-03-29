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Сегодня, 21:47

Джонсон пообещал преподать Дацику урок бокса

Руслан Минаев
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Американский боксер Кевин Джонсон рассказал, что преподаст Вячеславу Дацику урок бокса в рамках турнира «Боксерский клуб РЕН ТВ».

«Я преподам ему урок бокса. Я дам ему самый лучший урок Мухаммеда Али. Надеру ему задницу так, как никто еще не видел. Все произойдет быстро, стремительно и так много, что никто не поймет, какой удар что делает», — цитируте Джонсона РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Джонсона пройдет в Москве 31 марта. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Кевин Джонсон. Соперник Дацика — джорнимен из-за жизненных обстоятельств. Он отсидел в тюрьме и стал отцом-одиночкой

Источник: РЕН ТВ
Вячеслав Дацик
Кевин Джонсон
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