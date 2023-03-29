Энтони Джошуа о срыве боя Фьюри — Усик: «Это просто бардак»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал срыв поединка за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Глядя на чемпионов, я считаю, что это просто бардак. Не могу поверить, что мы не увидим боев на чемпионском уровне», — цитирует Джошуа Sky Sports.

Усик и Фьюри (33-0) на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.

Джошуа следующий бой проведет против Франклина 1 апреля на The O2 Arena в Лондоне, Великобритания.