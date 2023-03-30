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Хейни: «В бою с Ломаченко я покажу, что я лучший боец на планете»

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) уверен в своей победе над экс-чемпионом мира в легком весе Василием Ломаченко (17-2).

«Ломаченко — хороший боксер, будущий член Зала славы, — приводит слова Хейни Boxing Scene. — Я не принижаю его заслуг, хотя в 2019 году он, будучи чемпионом, не дал мне шанса. Наш бой хотят увидеть болельщики, и я сделал так, чтобы он состоялся.

Я стал в два раза лучше с момента последнего боя с Камбососом. Хотите верьте, хотите нет, но чем сильнее мой оппонент, тем лучше я выступаю. Я знаю, что у Ломаченко очень высокий бойцовский IQ, но 20 мая я покажу, что я лучший боец на планете».

Хейни и Ломаченко встретятся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США. На кону будут титулы чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO и IBF в легком весе.

Бокс
Василий Ломаченко
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