Александр Поветкин – о реванше с Кличко: "Если предложение поступит, то я соглашусь"

Российский супертяжеловес Александр Поветкин готов принять предложение о реванше с бывшим чемпионом мира Владимиром Кличко​.

– Если бы поступило такое предложение, я бы, конечно, согласился, – сказал Поветкин в интервью Octagon TV.

– Реваншистская тема еще есть?

– Ну, конечно, присутствует. Хочется постараться побоксировать. Дойти до Джошуа, вообще со всеми сильными побоксировать.

Поветкин проводил поединок с Кличко 5 октября 2013 года, где украинец выиграл и стал чемпионом мира.

22 сентября на лондонском стадионе "Уэмбли" 39-летний россиянин проиграл нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа, который защитил чемпионские титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Кличко становился чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO. Последний бой на профессиональном ринге 42-летний спортсмен провел 29 апреля 2017 года с Джошуа. Украинский боксер проиграл в том поединке.