«Познакомлюсь с кем угодно, но на цветочной церемонии». Настрой дебютантки сборной Казакевич
23-летняя Ирина Казакевич почти наверняка дебютирует на стартовом этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Она была одной из лучших на контрольных стартах в Тюмени, да и в целом предсезонную подготовку провела уверенно и без срывов. А тут еще стало известно о беременности Екатерины Юрловой-Перхт, а старший тренер сборной Михаил Шашилов заявил, что еще один лидер Светлана Миронова почти наверняка пропустит стартовый этап для восстановления от болезни.
В прошлом году ездили на соревнования в Италию, сейчас их не хватало
— Состав на Кубок мира нам объявили заранее, еще по результатам контрольных тренировок, — заявила Казакевич в интервью «СЭ». — За исключением, наверное, только Анастасии Гореевой. Потому что новость о беременности Екатерины Юрловой, конечно, стала для всех сюрпризом. Об этом мы узнали только из телевизора.
— Как оцените свою форму по результатам контрольных?
— Довольно средне. Что-то удалось, что-то нет, есть время подправить. В частности, поработать над некоторыми моментами в плане тактики. Сейчас рано давать конкретные оценки, потому что все-таки это были не совсем соревнования, а просто контрольная тренировка.
— Не было такого, что кто-то форсировал форму, чтобы попасть на Кубок мира, а потом уже в середине сезона сдувался? За себя в этом плане не боитесь?
— Никакого форсирования точно не было. Наш тренер Михаил Шашилов вообще не приверженец подводки к подобным стартам. Мы работали планомерно, не снижая нагрузок, а это был просто проходящий этап.
— Из-за пандемии не все запланированное удалось выполнить?
— В целом подготовка была выполнена, но есть нюансы. Например, не смогли протестировать лыжи за границей. Но, думаю, у нас еще будет неделя в Финляндии до старта Кубка мира, и мы это успеем. Жалко еще, что не смогли выступить на каких-то стартах, проверить себя. В прошлом году мы с Тамарой Ворониной ездили на соревнования в Италию, бегали там с лыжниками. Это был интересный опыт, который мы очень хотели бы повторить, если бы не вирус.
Воронина, Миронова и я — банда. Рада, что в команде есть близкие люди
— У вас в команде уже три случая коронавируса. Как это произошло?
— Узнали об этом вообще случайно. Было плановое тестирование всей команды, и вдруг оказалось, что есть положительные тесты. Естественно, этих спортсменок сразу изолировали.
— Но симптомов у них не было, раз узнали только на плановом тестировании?
— У кого-то, может, и были легкие симптомы, но на коронавирус это не было похоже. Слава богу, конечно, что об этом вовремя узнали и вся команда не успела заразиться. Мы сейчас усилили меры предосторожности — маски, перчатки, антисептики и вот это все. Когда видишь случаи заражения вот так близко, то понимаешь, что тут нельзя быть слишком осторожной.
— Складывается ощущение, что из команды вы больше всего дружите с Тамарой Ворониной — вы и с парашютом вместе прыгали, и в Италию ездили.
— У нас троица: Тамара, я и Света Миронова. Это наша банда, наша сила. Мы дружим уже больше десяти лет, и я очень рада, что в команде у меня есть близкие люди.
— Вы же и с Михаилом Шашиловым работаете давно. Правда, что к вам он относится как-то иначе, чем к спортсменкам из других регионов?
— Нам точно не легче, если вы об этом. В команде нет такого, что кого-то выделяют, все тренеры работают со всеми спортсменками на равных.
— Вы дебютируете на Кубке мира в очень необычной обстановке: два этапа подряд в Финляндии, куча ограничений. Чего ждете от себя в Контиолахти?
— Там еще, насколько я знаю, не будет зрителей. Но я еще не соревновалась с теми людьми, кто выступает на Кубке мира, поэтому даже не знаю, как себя оценить на их фоне. Если уровень соперниц на российских соревнованиях я примерно понимаю и знаю, какие у меня относительно них ход и стрельба, то здесь полная загадка...
— Обычно дебютанты Кубка мира мечтают о том, чтобы пообщаться с кем-то из мировых звезд. Карим Халили, например, встретил кумира детства Мартена Фуркада. С кем хотели бы познакомиться вы?
— Ой, я с удовольствием познакомлюсь с кем угодно на цветочной церемонии!
Ирина Казакевич
Родилась 29 октября 1997 года в Бердске. Выступает за Свердловскую область.
Тренеры — Александр Балахничев, Михаил Шашилов.
Серебряный призер Универсиады (2019). Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2018). Победительница этапов Кубка России. Призер чемпионата России.
Участница Европейского юношеского олимпийского фестиваля (2015).
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