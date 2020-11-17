Двукратная олимпийская чемпионка — о вере в Павлову и Халили

По итогам трех контрольных гонок в Тюмени будет сформирован состав женской сборной России на первые этапы Кубка мира. Спринт выиграла Ульяна Кайшева, а масс-старт — Евгения Павлова. Еще одна спринтерская гонка намечена на 17 ноября. Без отбора в команду из семи спортсменок уже вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова и Лариса Куклина. Они попали в топ-30 по итогам прошлого сезона Кубка мира. В интервью «СЭ» промежуточные итоги контрольных стартов у женщин подвела двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Анна Богалий.

Если у Юрловой все будет хорошо со здоровьем, то она сохранит высокий уровень

— Какие впечатления у вас от контрольных гонок в Тюмени?

— Я бы хотела начать с того, что странно определять состав по двум спринтам. Победа в спринтерской гонке не отражает полной работы спортсмена. Это закрытая гонка. Было бы логичнее по первому спринту сделать гонку преследования. Биатлон все больше и больше становится контактным видом спорта. Мы это видим по календарю этапов Кубка мира. Эстафеты, масс-старты, гонки преследования, суперпринт, который, думаю, в новом сезоне дебютирует на КМ (на Кубке IBU дисциплина дебютировала в сезоне- 2018/19. — Прим. «СЭ»). Это современная и очень зрелищная гонка. А мы почему-то уходим в классические дисциплины — спринт и индивидуальные гонки. Так мы будем видеть только одну сторону медали, а нам нужны универсальные спортсменки, которые выдерживают нагрузку, в том числе психологическую, на четырех огневых рубежах.

Возможно, тренерскому штабу виднее. Они знают гораздо больше информации, чем мы с вами, но контактная борьба очень показательна. А на этапах КМ никто поблажек нашим спортсменам делать не будет. Поэтому надо выходить и биться. Если говорить про контрольные старты, то хочу поаплодировать Жене Павловой. Она молодец, справилась со стрельбой: один промах — это очень неплохо для масс-старта.

— Лариса Куклина отобралась в команду по итогам прошлого КМ, попав в топ-30. При этом она участвовала в контрольных стартах и дважды попала на подиум — серебро в спринте и бронза в масс-старте. Правильно, что она решила посоревноваться перед первым этапом КМ в Контиолахти?

— Полностью поддерживаю решение Ларисы. Лучше исправить ошибки на контрольных гонках, чем потом говорить, что первый блин вышел комом. Сейчас дефицит гонок, их практически нет даже в регионах из-за распространения коронавируса. И чтобы быть готовым к этапам КМ, надо пройти контрольные старты. Тем более внутри команды тоже есть конкуренция. Да, кто-то может сказать, что эта конкуренция недостаточно высокая. Но что есть, то есть. Надо суметь показать себя и на этом фоне, а реальную силу уже покажут этапы КМ. В гонках с лучшими в мире мы посмотрим, что девчонки наработали в межсезонье, в какой они форме.

— Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова также были освобождены от отбора. Им будет сложно без контрольных стартов?

— У Юрловой все будет в порядке. У нее большой опыт выступления на международной арене, мы вместе с ней готовилисьеще в 2009 году. Она боец, может выйти и посоревноваться с любой командой. У нее европейский менталитет, свободный английский. Поэтому у Кати наверняка была работа со спарринг-партнерами. Все-таки она готовилась заграницей, у нее не было возможности прилететь в Россию из-за закрытых границ. Практически уверена, что у нее был скорректирован план подготовки со своим личным тренером и наставником сборной Михаилом Шашиловым. Она достаточно рано встала на снег, могла готовиться в европейском часовом поясе, так что за нее я не беспокоюсь. Повторюсь, она опытная спортсменка, которая очень хорошо знает свой организм. Если все будет хорошо со здоровьем, то она сохранит свой высокий уровень.

— У Светланы Мироновой другая ситуация?

— Я не знаю, почему она пропустила контрольные старты. Этот вопрос лучше уточнить у тренеров. Могу рассказать про свой опыт. Когда я выступала за сборную, то старалась не пропускать контрольные старты. Проверить себя в стрессовой ситуации перед началом международного сезона очень важно для психологии и уверенности. Свету хотелось бы увидеть. Все-таки чемпионат России, где она неплохо себя проявила, был уже давно- в сентябре. Конечно, можно разогнаться в течение зимы, но, повторюсь, на этапах КМ никто не будет давать нам поблажек.

Шашилов способен сплотить команду

— Верите, что Павловой в этом сезоне удастся закрепиться в основной команде?

— Все будет зависеть от нее, ее физических кондиций. У Жени хороший стрелковый фундамент, и тут проблем быть не должно. Стрельба — весомый фактор в биатлоне. Если ты бежишь быстро и не стреляешь, то о медалях можно забыть. А вот как она смогла себя подготовить в части хода — посмотрим.

— Как вы думаете, Татьяне Акимовой стоит дать шанс на первых этапах Кубка мира, учитывая, что она заняла на контрольных стартах 8-е и 10-е места?

— Тренерам виднее. Несколько лет назад у нее были высокие результаты на КМ, но смогла ли она уже полностью восстановиться после декрета? Какие у нее до этого были проделаны тренировочные планы? Если говорить объективно, то на первые этапы должны ехать те, кто отобрался через критерии отбора. Но у нас всегда оставляли одно место для спортсмена, который будет включен в семерку по усмотрению тренерского штаба. И если тренеры сборной увидели что-то большее, верят в раскрытие биатлонистки, то кого-то можно взять на этих условиях. Возможно, это будет Акимова. Если нет, то до Нового года Таня может набрать форму на внутренних стартах. На Кубке России тоже есть с кем посоревноваться. Не надо этого бояться. Все, кто ставит цели, много работает, тот добивается результата. В этом я уверена на все 100 процентов.

— Верите, что при Михаиле Шашилове женская сборная России сможет выйти на новый уровень?

— Я знаю Михаила больше 20 лет, дружу с несколькими его воспитанниками. При нем многие молодые спортсменки прогрессируют, он способен сплотить команду, дать ей то, чего не хватало в предыдущие сезоны. Но есть одно «но»: будут ли девушки работать так, как говорит Шашилов. Нагрузка должна быть адаптирована под спортсмена, чтобы пазл сложился. Это очень сложный механизм. У нас все проблемы списывают на тренеров. Мол, они не могут вывести наших биатлонистов на новый уровень. Но мы забываем о том, что каждый спортсмен сборной должен быть профессионалом. Он должен знать, как ему отдыхать, восстанавливаться, что ему есть, сколько спать. Слабые стороны надо нивелировать. Биатлон — это технически сложный вид спорта. Тут все взаимосвязано.

— Вы проводите много соревнований среди совсем молодых спортсменов (Кубок Анны Богалий). Много биатлонных талантов по всей России?

— Я знаю, что у нас подрастает очень сильное поколение. Обновление сборной скоро будет. Болельщикам надо набраться терпения и немного подождать. После побед Гараничева и Бабикова на контрольных стартах я читала комментарии, что у нас нет новых лиц, что выигрывают одни и те же. Да, во многих регионах нет биатлонной базы, серьезные сложностями с финансами, выездами, с оружием... Больше сейчас мы работаем вопреки. Но даже сейчас юниоры показывают отличные результаты. Им надо помочь и подождать, когда они дорастут до первой сборной.

Надеюсь, что Каминский и Польховский найдут подход к Бабикову

— Вы сами не удивились, что Антон Бабиков и Евгений Гараничев ярко проявили себя в Ханты-Мансийске?

— Антон — отличный стрелок, если ему доверять, то он будет показывать достойный результат. Надеюсь, что Каминский и Польховский найдут подход к этому талантливому спортсмену. Если говорить про Женю, то он тоже еще способен здорово себя проявить. Самое главное, чтобы Бабиков и Гараничев смогли сохранить этот уровень стабильности на этапах КМ.

— Сейчас главным талантом считается Карим Халили. Верите в него?

— Мне очень понравилось, как Карим бежал эстафету на этапе КМ в Нове-Место. Понятно, что он молодой, ему еще надо набраться опыта, уверенности в себе. Пока не все получается со скоростью, но это можно наработать. Очень хочется, чтобы уже в этом сезоне он постарался зацепиться за топ-30 общего зачета.