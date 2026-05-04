Глава IBU Далин заявил, что организация не имеет никаких контактов с СБР

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин отметил, что организация не имеет на данный момент никаких контактов с Союзом биатлонистов России (СБР) по поводу допуска россиян на международные турниры.

«Нет, на текущий момент IBU не имеет контактов с СБР и не общается с ними», — цитирует Далина РИА Новости.

Российские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года, членство СБР в IBU также приостановлено. 10 декабря Союз биатлонистов России подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска россиян. По словам министра спорта РФ Михаила Дегтярева, слушания должны состояться во второй половине апреля.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям снять все ограничения на участие российских спортсменов в юношеских соревнованиях, а взрослых атлетов допускать до турниров в индивидуальном нейтральном статусе.

