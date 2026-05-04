4 мая, 14:06

Глава IBU Далин заявил, что организация не имеет никаких контактов с СБР

Алина Савинова

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин отметил, что организация не имеет на данный момент никаких контактов с Союзом биатлонистов России (СБР) по поводу допуска россиян на международные турниры.

«Нет, на текущий момент IBU не имеет контактов с СБР и не общается с ними», — цитирует Далина РИА Новости.

Российские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года, членство СБР в IBU также приостановлено. 10 декабря Союз биатлонистов России подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска россиян. По словам министра спорта РФ Михаила Дегтярева, слушания должны состояться во второй половине апреля.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям снять все ограничения на участие российских спортсменов в юношеских соревнованиях, а взрослых атлетов допускать до турниров в индивидуальном нейтральном статусе.

Источник: РИА Новости
Анонс финала Кубка Гагарина, камбэки «Локомотива», неудача «Магнитки»
Глава World Triathlon — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Фаворит сезона «Авангард» выбыл из чемпионской гонки
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Набоков отправляется в «Колорадо»
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Суперматч в Омске и чудесное спасение «Локомотива»
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: допуск к Олимпиаде и вопрос снятия международных санкций
В Кремле оказались разочарованы решением МОК в отношении допуска россиян
«Процесс восстановления безосновательно затянулся». Реакция на сохранение антироссийских санкций МОК
Свищев о проверке ВАДА в отношении РУСАДА: «Логинова мне сказала, что спокойна и их проверки ничего не найдут»
Валуев — о решении МОК сохранить отстранение россиян: «Принцип разделяй и властвуй»
Глава РУСАДА Логинова отреагировала на заявление МОК по расследованию ВАДА
Роднина не видит позитива для РФ после восстановления Белоруссии: «Дегтярев не оставит это просто так»
