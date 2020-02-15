Слепцова и Устюгов должны покрыть расходы на расследования их дел

Международный союз биатлонистов опубликовал подробности наказания россиян Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова. Ранее стало известно, что оба биатлониста признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Результаты Слепцовой аннулированы с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14, результаты Устюгова — с 27 августа 2013 по конец сезона-2013/14. Таким образом, Устюгов и вся мужская сборная России лишены золота Олимпиады-2014 в эстафете, а Россия потеряла первое место в медальном зачете Игр в Сочи.

Слепцова дисквалифицирована на два года, начиная с 11 февраля 2020 года. Устюгов также пропустит 2 года, начиная с 13 февраля 2020 года. Таким образом, оба могут вернуться в биатлон в феврале 2022 года. Слепцова завершила карьеру после летнего чемпионата мира по биатлону-2017, Устюгов — в апреле 2014 года.

Кроме того, оба спортсмена должны будут вернуть все призовые, а также самостоятельно покрыть траты на расследования их допинговых дел. Они могут оспорить решение ВАДА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в течение 21 дня.