Олимпийский чемпион Калгари-1988 и Лиллехаммера-1994, двукратный чемпион мира, а ныне депутат Государственной думы Сергей Чепиков в интервью "СЭ" подчеркнул, что любой спортсмен, уличенный в применении допинга, обязан понести наказание. Вчера президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что организация получила от ВАДА список с именами российских биатлонистов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. По словам Бессеберга, в нем фигурирует 31 спортсмен.
– Что подсказывает интуиция – как дальше будут развиваться события?
– Прогнозы – это не ко мне. Я же не экстрасенс, не могу залезть в голову президента IBU Андерса Бессеберга. Да и вообще давайте решать проблемы по мере их поступления.
– И все-таки – есть вероятность, что на ближайшем конгрессе IBU объявят о дисквалификации всей российской сборной?
– Зачем же под одну гребенку? Это неправильно. Любой спортсмен, уличенный в применении допинга, обязан понести наказание. Но при чем тут коллективная ответственность? С какой стати должны страдать невиновные? Надеюсь, здравый смысл восторжествует. Когда попался Лэнс Армстронг, не отстранили же от участия в соревнованиях всех американских велогонщиков.
– С этапом Кубка мира в Тюмени и чемпионатом мира, который запланирован там же в 2021-м, теперь можно попрощаться?
– Опасения, конечно, есть. Хотя многие зарубежные биатлонисты, в том числе Свендсен, говорят, что всегда с радостью приезжают в нашу страну. Здесь натуральный снег, хорошие условия, великолепные болельщики. Но сейчас остается только ждать и надеяться, что эти турниры у России не отнимут. (Александр КРУЖКОВ)
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Andersen32
Чепиков, а ты попробуй объявить бойкот ЧМ проходящему на территории США. От тебя даже мокрого места не останется. Братухи Уильямс до сих пор играют, хотя всем известно, что жрут допинг. А у мартенчика папа инопланетянин, мама подсуетилась. И этот придурок объявляет бойкот, кстати Тюмени.
19:35 16 декабря