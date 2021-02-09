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Самуэльссон прокомментировал извинения главы IBU

14:51
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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон положительно оценил извинения президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина за работу бывшего главы организации Андерса Бессеберга.

«Я чувствую, что руководство серьезно отнеслось к произошедшему и не хочет, чтобы подобное повторилось вновь. Они стремятся к диалогу со спортсменами. Это хорошо», — цитирует Самуэльссона NRK.

8 февраля президент Международного союза биатлонистов Олле Далин написал письмо, в котором извинился перед спортсменами за деятельность Бессеберга и экс генерального секретаря организации Николь Реш, которых обвинили в коррупции и сокрытии допинг-проб российских биатлонистов.

?Напомним, что Бессебергу грозит до 10 лет по статье о коррупции.

Дополнительная информация:

https://www.nrk.no/sport/folte-seg-forradde-av-eige-forbund-_-no-far-utovarane-ei-etterlengta-unnskyldning-1.15364476

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