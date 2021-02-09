Самуэльссон прокомментировал извинения главы IBU
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон положительно оценил извинения президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина за работу бывшего главы организации Андерса Бессеберга.
«Я чувствую, что руководство серьезно отнеслось к произошедшему и не хочет, чтобы подобное повторилось вновь. Они стремятся к диалогу со спортсменами. Это хорошо», — цитирует Самуэльссона NRK.
8 февраля президент Международного союза биатлонистов Олле Далин написал письмо, в котором извинился перед спортсменами за деятельность Бессеберга и экс генерального секретаря организации Николь Реш, которых обвинили в коррупции и сокрытии допинг-проб российских биатлонистов.
?Напомним, что Бессебергу грозит до 10 лет по статье о коррупции.
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