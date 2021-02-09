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«У тебя лицо, как у старой обезьяны». Американская биатлонистка жалуется на хейт из-за России

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Сегодня, 18:25
Клэр Иган. Фото Instagram
Клэр Иган. Фото Instagram
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Призер этапа Кубка мира и глава комиссии атлетов IBU Клэр Иган становится новой звездой антидопингового движения

Кажется, на небосклоне международного биатлона зажглась новая звезда борьбы с допингом, конкурентка шведа Себастьяна Самуэльссона. И не только с допингом — 33-летняя Клэр Иган, пожалуй, имеет самую активную гражданскую позицию во всем биатлонном пелотоне. Она интересуется всем — от прав женщин до актуальных событий и проблем в России, критикует IBU и репостит песенки о Дональде Трампе. Но особенно ее в последнее время интересует именно наша страна.

Кто такая Иган?

Клэр — необычная персона, о биатлоне она узнала лишь в 25, а теперь в 33 года будет выступать на чемпионате мира и уже ездила на Олимпиаду в Пхенчхане. Она одна из немногих добивавшихся успехов американок на Кубках мира — в сезоне-2018/19 Иган даже взяла бронзовую медаль на заключительном этапе в Осло. До этого она много училась и стала магистром искусств в лингвистике и, выпустившись из университета, занималась легкой атлетикой и лыжным двоеборьем. Однако вскоре узнала о биатлоне и в не очень конкурентной американской биатлонной среде начала быстро прогрессировать.

Как говорит сама Иган, многому она научилась... в пиццерии: «То, что я делаю сейчас, похоже на мое прошлое занятие. Меня многому научила работа официанткой — дисциплине, умению работать с очень разными людьми, трудолюбию». Но оказалось, что стрелять и бегать на лыжах она умеет даже лучше, чем разносить пиццу.

Очень занятны ее интересы в профиле IBU: языки, танцы, апероль шприц. Языков она знает шесть, включая корейский, сколько рецептов апероля — не уточняется.

При чем тут Россия?

Однако заметна российской публике Иган стала сравнительно недавно, когда стала давать обширные комментарии по теме допинга. Клэр ничего не связывает с Россией: у нее нет здесь родственников, она тренируется даже не на Аляске, в отличие от многих, — что еще можно было бы притянуть за объяснение переживаний и желание вернуться в родную гавань.

Решение CAS о санкциях в отношении России, но в смягченном виде (два года, а не четыре и возможность использования страны в названии команды) Иган не понравилось: «Это меня оскорбило, разочаровало и привело в уныние. Мне и таким же, как я, чистым спортсменам трудно понять, что там происходит и почему они, черт возьми, принимают такие решения», — цитирует американку New York Times.

Недавно Иган даже заочно закусилась с Дмитрием Губерниевым. «Матч ТВ» Клэр также дала комментарий, но звучал он немного по-другому: «Я поддерживаю санкции, рекомендованные ВАДА. Правда, CAS утвердил их не в полном объеме, и это меня расстраивает. Все рекомендации ВАДА направлены на то, чтобы защитить права чистых русских спортсменов соревноваться, это для меня самое важное».

Поэтому Губерниев раскритиковал американку: «В интервью нашим СМИ говорит одно, а в интервью Times — другое. И я точно так же отдаю себе отчет в том, что у Клэр Иган нет ни малейшего шанса, во всяком случае пока, оказаться на любых полосах газеты New York Times без обсуждения русского допинга, потому что спортсменка она хреновая», — изрек голос биатлона.

Насчет «хреновости» можно поспорить. Выше Клэр в общем зачете Кубка мира сейчас лишь две представительницы СБР — Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, причем вторая оторвалась только на 11 баллов. А два года назад, к примеру, лучше Иган вообще была одна Екатерина Юрлова. Значит ли это, что подавляющая часть сборной России тоже «хреновая»?

Иган интересны все: от Большунова до Шубенкова

На минуточку, в марте 2018 года Иган была избрана руководителем комиссии атлетов IBU, и с учетом такого статуса ее заявления становятся еще более весомыми. Но американка отмечается и другими заявлениями. После новости о возможном бане в Токио для Итальянского олимпийского комитета (из-за вмешательства государства) Иган сказала: «Схожесть наказания итальянцев и русских должна вам показать, насколько оно легкое. Как оно может быть справедливым и пропорциональным для обеих стран?»

Ей также не понравилось поведение лыжника Александра Большунова после столкновения с финном.

Она репостила новости о возможном допинге легкоатлета Сергея Шубенкова.

Справедливости ради скажем, что она выступает и за криминализацию допинга в США.

И вообще очень активная девушка, которая поддерживает благотворительность и делится песенками про Трампа.

Однако тема русского допинга для многочисленной русскоязычной публики, видимо, все еще чувствительна. Поэтому недавно Иган иронично рассказала о травле в соцсетях в ее адрес:

— Каждый раз, когда я выступаю против допинга, мой Instagram полнится от очень жестоких, но забавных хейтерских сообщений от людей (или ботов?), которые по ошибке думают, что я ненавижу Россию. Лучшее на сегодня: «Ты такая страшная, лицо как у старой обезьяны».

Вряд ли при таком настрое председателя комиссии атлетов и такой реакции болельщиков нам стоит ждать улучшений в отношении IBU к российской сборной.

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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