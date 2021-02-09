«У тебя лицо, как у старой обезьяны». Американская биатлонистка жалуется на хейт из-за России

Призер этапа Кубка мира и глава комиссии атлетов IBU Клэр Иган становится новой звездой антидопингового движения

Кажется, на небосклоне международного биатлона зажглась новая звезда борьбы с допингом, конкурентка шведа Себастьяна Самуэльссона. И не только с допингом — 33-летняя Клэр Иган, пожалуй, имеет самую активную гражданскую позицию во всем биатлонном пелотоне. Она интересуется всем — от прав женщин до актуальных событий и проблем в России, критикует IBU и репостит песенки о Дональде Трампе. Но особенно ее в последнее время интересует именно наша страна.

Кто такая Иган?

Клэр — необычная персона, о биатлоне она узнала лишь в 25, а теперь в 33 года будет выступать на чемпионате мира и уже ездила на Олимпиаду в Пхенчхане. Она одна из немногих добивавшихся успехов американок на Кубках мира — в сезоне-2018/19 Иган даже взяла бронзовую медаль на заключительном этапе в Осло. До этого она много училась и стала магистром искусств в лингвистике и, выпустившись из университета, занималась легкой атлетикой и лыжным двоеборьем. Однако вскоре узнала о биатлоне и в не очень конкурентной американской биатлонной среде начала быстро прогрессировать.

Как говорит сама Иган, многому она научилась... в пиццерии: «То, что я делаю сейчас, похоже на мое прошлое занятие. Меня многому научила работа официанткой — дисциплине, умению работать с очень разными людьми, трудолюбию». Но оказалось, что стрелять и бегать на лыжах она умеет даже лучше, чем разносить пиццу.

Очень занятны ее интересы в профиле IBU: языки, танцы, апероль шприц. Языков она знает шесть, включая корейский, сколько рецептов апероля — не уточняется.

При чем тут Россия?

Однако заметна российской публике Иган стала сравнительно недавно, когда стала давать обширные комментарии по теме допинга. Клэр ничего не связывает с Россией: у нее нет здесь родственников, она тренируется даже не на Аляске, в отличие от многих, — что еще можно было бы притянуть за объяснение переживаний и желание вернуться в родную гавань.

Решение CAS о санкциях в отношении России, но в смягченном виде (два года, а не четыре и возможность использования страны в названии команды) Иган не понравилось: «Это меня оскорбило, разочаровало и привело в уныние. Мне и таким же, как я, чистым спортсменам трудно понять, что там происходит и почему они, черт возьми, принимают такие решения», — цитирует американку New York Times.

Недавно Иган даже заочно закусилась с Дмитрием Губерниевым. «Матч ТВ» Клэр также дала комментарий, но звучал он немного по-другому: «Я поддерживаю санкции, рекомендованные ВАДА. Правда, CAS утвердил их не в полном объеме, и это меня расстраивает. Все рекомендации ВАДА направлены на то, чтобы защитить права чистых русских спортсменов соревноваться, это для меня самое важное».

Поэтому Губерниев раскритиковал американку: «В интервью нашим СМИ говорит одно, а в интервью Times — другое. И я точно так же отдаю себе отчет в том, что у Клэр Иган нет ни малейшего шанса, во всяком случае пока, оказаться на любых полосах газеты New York Times без обсуждения русского допинга, потому что спортсменка она хреновая», — изрек голос биатлона.

Насчет «хреновости» можно поспорить. Выше Клэр в общем зачете Кубка мира сейчас лишь две представительницы СБР — Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, причем вторая оторвалась только на 11 баллов. А два года назад, к примеру, лучше Иган вообще была одна Екатерина Юрлова. Значит ли это, что подавляющая часть сборной России тоже «хреновая»?

Иган интересны все: от Большунова до Шубенкова

На минуточку, в марте 2018 года Иган была избрана руководителем комиссии атлетов IBU, и с учетом такого статуса ее заявления становятся еще более весомыми. Но американка отмечается и другими заявлениями. После новости о возможном бане в Токио для Итальянского олимпийского комитета (из-за вмешательства государства) Иган сказала: «Схожесть наказания итальянцев и русских должна вам показать, насколько оно легкое. Как оно может быть справедливым и пропорциональным для обеих стран?»

The fact that Italy could get the same sanction as Russia tells you just how small the punishment really is. How can it be fair and proportional for both?? #Olympics https://t.co/QrdMnSQefl — Clare Egan (@BiathleteEgan) January 26, 2021

Ей также не понравилось поведение лыжника Александра Большунова после столкновения с финном.

Она репостила новости о возможном допинге легкоатлета Сергея Шубенкова.

Sergey Shubenkov, a former world 110 metres hurdles champion has tested positive for a banned substance and faces a four year ban, according to reports in #Russiahttps://t.co/tusoMB4iEW @WorldAthletics @rusada #athletics #Olympics — insidethegames (@insidethegames) January 27, 2021

Справедливости ради скажем, что она выступает и за криминализацию допинга в США.

Buh bye. The US should also make doping oneself or others a criminal offense. https://t.co/8DOkzB1A0C — Clare Egan (@BiathleteEgan) January 15, 2021

И вообще очень активная девушка, которая поддерживает благотворительность и делится песенками про Трампа.

Here is is.



The full «11,780 Votes Song».



By Donald J. Trump pic.twitter.com/BGyyWVh7nH — Rex Chapman?? (@RexChapman) January 5, 2021

Однако тема русского допинга для многочисленной русскоязычной публики, видимо, все еще чувствительна. Поэтому недавно Иган иронично рассказала о травле в соцсетях в ее адрес:

— Каждый раз, когда я выступаю против допинга, мой Instagram полнится от очень жестоких, но забавных хейтерских сообщений от людей (или ботов?), которые по ошибке думают, что я ненавижу Россию. Лучшее на сегодня: «Ты такая страшная, лицо как у старой обезьяны».

Вряд ли при таком настрое председателя комиссии атлетов и такой реакции болельщиков нам стоит ждать улучшений в отношении IBU к российской сборной.