ЦСКА победил «Пари НН»

ЦСКА обыграл «Пари НН» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 108:91.

У хозяев 19 очков набрал Каспер Уэйр. У гостей 23 очка на счету Норберта Лукача, он стал самым результативным игроком матча.

ЦСКА одержал 35-ю победу в 38 матчах и лидирует в таблице чемпионата. «Пари НН» с 11 победами и 27 поражениями — на девятой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 108:91 (34:15, 30:36, 26:21, 18:19)

16 апреля. Москва. «Мегаспорт».