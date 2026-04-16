ЦСКА и «Пари Нижний Новгород» встретятся в матче Единой лиги ВТБ в четверг, 16 апреля. Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут канал «Матч! Игра» и онлайн-платформа «VK Видео».

Предыдущая встреча команд состоялась 6 марта и завершилась победой москвичей со счетом 78:62.

Обе команды провели по 37 матчей в Единой лиге ВТБ, ЦСКА одержал 34 победы, «Пари Нижний Новгород» — 11 побед. В предыдущем матче москвичи победили УНИКС со счетом 73:62, а нижегородцы проиграли «Локомотиву-Кубань» со счетом 72:112.

ЦСКА является действующим победителем Единой лиги ВТБ, в финале сезона-2024/25 клуб победил «Зенит».

