Елатонцев официально перестал считаться игроком «Локомотива-Кубань»

В Национальном центре спортивного арбитража (НЦСА) в Москве завершилось слушание по громкому спору между «Локомотивом-Кубань» и центровым сборной России Кириллом Елатонцевым.

Арбитры НЦСА вынесли решение, что Елатонцев должен выплатить денежную компенсацию клубу. Сумма не разглашается, но игрок оказался удовлетворен финальным решением.

«Разрывая договор с клубом, я допускал, что придется выплатить компенсацию, и был готов к такому варианту развития событий. Главный вопрос всегда стоял в ее размере. Клуб требовал совершенно необоснованные и явно завышенные суммы, которых просто не существует ни в российском, ни в европейском баскетболе. В целом я удовлетворен решением НЦСА. Спасибо большое всем болельщикам, которые переживали за меня, моей семье, агенту, юридической компании SILA и всем, кто был рядом со мной и поддерживал меня. Очень рад, что в этой истории наконец-то поставлена точка» — заявил «СЭ» Кирилл Елатонцев.

Решение НЦСА финальное и вступает в силу немедленно. Стороны не могут оспорить его в Basketball Arbitral Tribunal (BAT) и CAS.